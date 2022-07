O calendário de restituição do Imposto de Renda 2022 prevê o pagamento em cinco lotes, entre maio e setembro.

Veja as datas:

Se o crédito não for realizado por algum motivo, como a conta informada na declaração ter sido desativada, por exemplo, o valor ficará disponível por até um ano no Banco do Brasil.

O contribuinte poderá reagendar o crédito dos valores acessando o Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB, através dos telefones:

– 4004-0001 (capitais);

– 0800-729-0001 (demais localidades);