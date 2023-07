Recapeamento asfáltico chega aos bairros Propovo e Jabuticabeiras

Propovo nunca havia sido contemplado com obra de recapeamento; até o momento, cerca de 800 quarteirões receberam nova malha viária

A cada dia que passa, novas regiões são contempladas com o maior programa de recapeamento de Votuporanga, o Asfalto Novo. Nesta semana, as máquinas estão recuperando a malha asfáltica dos bairros Jabuticabeiras e Propovo. Ao todo, mil quarteirões serão recapeados.

O prefeito Jorge Seba foi conferir os trabalhos nos bairros. “O Propovo nunca foi contemplado com obra de recapeamento e estava precisando do serviço. O nosso agradecimento ao deputado Carlão Pignatari, que muito contribuiu com a conquista de recursos, levando os nossos pedidos junto ao Governo do Estado”, disse o prefeito.

Programa Asfalto Novo

Até o momento, cerca de 800 quarteirões receberam a nova malha viária pelo maior programa de recapeamento de Votuporanga. São mais de R$ 45 milhões de investimento com recursos dos Governos Estadual e Federal e também da Prefeitura.