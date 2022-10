RAPAZ MATA A NAMORADA DEPOIS DELA DIZER QUE ESTAVA GRÁVIDA

Um rapaz de 20 anos foi preso e confessou que matou a namorada de 26 anos em Prudentópolis, no Paraná. O acusado afirmou a Polícia Civil que matou a vítima a pauladas após ela pedir dinheiro para ele. O rapaz teria ainda se passado pela jovem, mandando mensagens aos familiares da vítima, quando ela já estava morta.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem desapareceu no dia 7 de outubro, depois de deixar o restaurante onde trabalhava, por volta das 23h. No dia seguinte, ela não apareceu no horário do expediente e a chefe mandou uma mensagem perguntando o que tinha acontecido.

A mulher recebeu uma resposta horas depois, enviada pelo namorado que fingia ser a jovem, dizendo que não voltaria ao restaurante. Preocupados, os familiares e amigos começaram a fazer buscas na região do desaparecimento e encontraram primeiro a capinha do celular da vítima.

O corpo da jovem foi localizado 8 dias depois do desaparecimento, enrolado em uma lona. Ao questionar o namorado, que morava a cerca de 500 metros do local onde o corpo foi localizado, o homem confessou o crime à polícia. O celular da vítima foi encontrado na casa dele. Na delegacia, o rapaz disse que ela estava pedindo dinheiro para ele que se sentiu pressionado e articulou o plano para matá-la.

A princípio, a jovem teria dito que estava grávida e inclusive, chegou a mostrar um exame de gravidez positivo para a família. Porém, no exame feito no Instituto Médico Legal (IML), o médico legista afirmou que não encontrou nenhum feto no corpo da vítima. O caso está sendo investigado. Ela deixou um filho de 6 anos.

