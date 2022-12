Rapaz fica gravemente ferido em acidente entre carro e moto na Euclides da Cunha em Votuporanga

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na rodovia Euclides da Cunha – em Votuporanga, deixou um rapaz com vários ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 18 horas, desta sexta-feira, 16, na SP 320 – rodovia Euclides da Cunha – próximo ao Posto Parceirão. A colisão traseira entre um veículo e o condutor de uma motocicleta deixou um rapaz de 35 anos de idade, com vários ferimentos pelo corpo.

Com a forte colisão traseira, o condutor da moto veio ao solo, sofrendo ferimentos nos braços, pernas e no rosto. Ele foi socorrido pela unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao pronto socorro da Santa Casa de Votuporanga. A equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também esteve no local para dar suporte médico ao condutor da moto.

As causas do acidente serão apontadas pela Polícia Científica de Votuporanga. A equipe do DER (Departamento de Estradas de Rodagens) esteve no local para sinalizar o trecho para evitar outros acidentes.

REPORTAGEM: VOTUNEWS: