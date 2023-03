Rapaz de 29 anos morre em colisão em rodovia de Ibirá

Um jovem de apenas 29 anos morreu depois de sofrer um acidente na noite deste sábado, dia 11, por volta das 19h00 na rodovia Ângelo Mota que liga o Thermas de Ibira á Rodovia Washington Luiz.

O jovem que estava em uma motocicleta acabou colidindo de frente com um veículo que seguia no sentido contrário. Leonardo Oliveira que sofreu politraumatismo chegou a ser socorrido por uma Unidade do Samu e encaminhado a Santa Casa de Ibirá, onde não resistiu aos ferimentos.

No veículo estavam duas mulheres que tiveram apenas ferimentos leves. Após o fato as duas foram levadas a Delegacia de Polícia para prestar depoimento.