Rapaz de 28 anos de idade é morto a tiros em Votuporanga

Um rapaz de 28 anos de idade, foi brutalmente assassinado na noite desta quinta-feira, 8, em Votuporanga. Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, Renan Henrique Alves da Silva Barboza – conhecido como Renanzinho, foi morto com pelo menos sete tiros de pistola na noite desta quinta-feira.

Informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br apontam que dois indivíduos em uma motocicleta usando capacete adentraram o apartamento da vítima – localizado em um conjunto de predinhos na avenida José Marão Filho – marginal da rodovia Euclides da Cunha, e aguardaram a chegada do rapaz. Quando a vítima entrou foi recebido com pelo menos sete tiros disparados de uma pistola. Em seguida, os indivíduos fugiram na motocicleta tomando rumo ignorado.

A companheira da vítima estava dentro do apartamento mas não foi atingida pelos tiros. Em choque, a mulher gritou socorro e vizinhos acioanram as equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Paramédicos do SAMU constataram o óbito no local. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada e isolou a área do crime até a chegada da Polícia Civil e da equipe de perícias da Polícia Técnico-Científica. O homicídio foi registrado na Central de Flagrantes da Polícia Civil pelo delegado de plantão.

O crime será apurado pela equipe da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) conduzida pelo delegado-titular Drº Rafael Latorre. Este é o segundo homicídio registrado em Votuporanga em menos de dez dias. Na última semana, um rapaz foi brutalmente assassinado na rua Rio Araguaia – bairro Pró-Povo. A Polícia Civil trabalha na investigação para chegar a autoria destes homicídios.

FOTO/REPORTAGEM: VOTUNEWS: