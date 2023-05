Rapaz com prisão preventiva por tráfico se entrega em Fernandópolis

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um rapaz que teve o mandado de prisão preventiva decretada pela Justiça de Fernandópolis acabou se apresentando às autoridades nesta terça-feira, dia 30, após fugir de um cerco policial.

A. compareceu a DISE – Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes em companhia de seu advogado Ricardo Franco de Almeida e preferiu permanecer em silêncio durante depoimento às autoridades.

Na última sexta-feira, dia 26, um jovem de 18 anos foi preso na mesma operação. Os dois são acusados de tráfico de drogas, já que tem passagem pela polícia e foram encontrados 340g de cocaína e 430g de maconha em uma residência no bairro Jardim Ubirajara em Fernandópolis.

Os policiais civis da DISE, cumprindo mandado de busca e apreensão, adentraram na residência do suspeito e encontraram em sua posse uma quantidade significativa de entorpecentes. Informações e levantamentos realizados pela Polícia Civil, que identificaram a atuação do jovem no tráfico de drogas na região.

Após ser detido em flagrante, o suspeito foi conduzido à carceragem provisória de Fernandópolis, onde permaneceu à disposição da justiça.

O rapaz que se entregou nesta terça-feira também ficará a disposição da Justiça.