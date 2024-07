Ranking de Qualidade de Vida: Votuporanga é a 43ª cidade do Brasil

Pesquisa aponta as cidades que apresentam indicadores positivos em diversos aspectos que impactam diretamente na qualidade de vida de seus habitantes

Votuporanga está, novamente, no topo de mais um ranking, desta vez, o Índice de Progresso Social (IPS) 2024, estudo que avalia o bem-estar da população em 5.570 municípios brasileiros a partir de dados oficiais. Votuporanga foi o melhor município da região e o 43º do País, com nota 68,5, do total de 100.

A pesquisa aponta as cidades que apresentam indicadores positivos em diversos aspectos que impactam diretamente na qualidade de vida de seus habitantes. O Índice de Progresso Social (IPS) é uma metodologia multidimensional que, além de avaliar se as pessoas têm o necessário para prosperar, indo além das métricas tradicionais e paradigmas econômicos, permite comparar municípios, estados e regiões.

Entre os pontos fortes de Votuporanga, destacam-se os itens da dimensão de Necessidades Humanas Básicas, que avaliam, entre outros indicadores, taxas de mortalidade e abastecimento de água. Mas também ressaltam-se os bons desempenhos em Expectativa de Vida; Acesso a Programas de Direitos Humanos; Existência de Ações para Direitos de Minorias; Acesso à Cultura, Lazer e Esporte; Praças e Parques em Áreas Urbanas; Mulheres Empregadas com Ensino Superior, entre outros.

“Estarmos na 43ª posição entre mais de 5.700 municípios brasileiros em um ranking tão robusto que reúne indicadores que demonstram o bem-estar da população é uma honra para nós, mas entendo que é resultado de um trabalho sério que este Governo vem desempenhando em todas as áreas”, disse o prefeito Jorge Seba.

O estudo

Para calcular o IPS Brasil 2024 foram utilizados 53 indicadores provenientes de fontes oficiais e de institutos de pesquisa, tais como o Ministério da Saúde, Ministério da Cidadania, Sistema Nacional de formações sobre o Saneamento (SNIS), Instituto Nacional de Estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mapbiomas, Anatel, CadÚnico, entre outras.

A primeira dimensão, “Necessidades Humanas Básicas”, avalia se um país, estado ou município tem condições de prover as necessidades essenciais de sua população. Essa dimensão mede se as pessoas têm comida suficiente, se estão recebendo cuidados médicos básicos, se possuem acesso à água potável, se têm acesso adequado à habitação com serviços básicos e se estão seguras e protegidas.

A segunda dimensão, “Fundamentos do Bem-estar”, mede se uma população possui acesso à educação básica de qualidade e à comunicação e se tem condições de viver com saúde, bem-estar e qualidade de vida. Essa dimensão também avalia se a sociedade consegue viver de forma ambientalmente sustentável e se está garantindo a existência dos recursos naturais (floresta, água) para as gerações futuras.

A terceira dimensão, “Oportunidades”, mede o grau em que uma sociedade é livre de restrições sobre os seus próprios direitos e os seus indivíduos são capazes de tomar suas próprias decisões e se existem preconceitos e hostilidades que impedem os indivíduos de atingirem pleno potencial.