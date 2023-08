Ranking de Competitividade dos Municípios: Votuporanga fica em 1º no acesso à Educação e 6º no acesso à Saúde

Na quarta edição do Ranking, Votuporanga ficou em 14ª posição na Região Sudeste e em 22ª no Brasil

Votuporanga mais uma vez figura entre as primeiras cidades do Brasil no Ranking de Competitividade dos Municípios do Centro de Liderança Pública (CLP), que divulgou os resultados da 4ª edição do estudo nesta quarta-feira (23/8). Em Acesso à Educação, a cidade ficou em 1º lugar, apresentando bom desempenho em todos os indicadores que compõem o pilar, com destaque nos números referentes ao ensino infantil e fundamental.

O pilar Educação é um dos que integram a dimensão Sociedade, no estudo do CLP. E, mais uma vez, Votuporanga ficou em 2º lugar, com destaques também para os pilares de Acesso à Saúde (6ª posição) e Saneamento (34ª colocação), além do grande destaque em Acesso à Educação. Considerando o ranking geral, Votuporanga ficou em 14ª posição na Região Sudeste e em 22ª no Brasil.

O Ranking de Competitividade dos Municípios tem como propósito alcançar um entendimento mais profundo e abrangente dos maiores municípios do país, trazendo para o público uma ferramenta simples e objetiva que paute a atuação dos líderes públicos brasileiros na melhoria da competitividade e da gestão pública local.

A quarta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios analisa o total de 410 municípios brasileiros, representando os municípios do país com população acima de 80 mil habitantes. Em conjunto, os 410 municípios em análise correspondem a 60,19% da população brasileira. Como resultado, a quarta edição do Ranking é composta por 65 indicadores, organizados em 13 pilares temáticos e 3 dimensões.

Investimentos

Para ampliar o acesso à Educação, a Prefeitura de Votuporanga está com três novas escolas em construção e outras nove em reforma ou ampliação, gerando maior número de vagas na Educação Infantil, principalmente. Sobre as novas escolas, uma fica no Carobeiras (em um terreno de 2,6 mil metros quadrados próximo ao Consultório Municipal), outra no Cidade Jardim (em um terreno de cerca de 3 mil metros quadrados, na Rua Fauzi Salomão Kanso) e a terceira no Colinas (com cerca de 3,5 mil metros quadrados de área de construção em terreno localizado atrás do Centro Dia do Idoso).

“Estamos fazendo história, com a construção de três novas escolas ao mesmo tempo em Votuporanga, sendo duas para atender crianças de zero a cinco anos e uma para atender adolescentes, com oferta de ensino estadual nos níveis fundamental e médio. Além dos benefícios permanentes que teremos na área educacional, também temos nossa economia aquecida com geração de emprego por conta das obras em andamento”, finalizou o prefeito Jorge Seba.