Confira os shows do rancho da expo de Votuporanga

Na Expo Show Votuporanga 2022 a festa não acaba quando o show termina. Com atrações variadas, que vão desde o tradicional sertanejo, passam pelo funk e, é claro, muita música eletrônica, o Rancho Cabaré, boate oficial da festa, vai agitar o público até amanhecer.

Para residente o convidado foi Dj Ale Abate, direto das baladas de São Paulo para Votuporanga. Na primeira noite (5 de agosto), quando acabar o show de Fernando & Sorocaba no palco principal, o bicho vai pegar no Rancho Cabaré com o funk pesado do Baile do Zena, o eletrônico de Santtorini e Eistein e o sertanejo de Kaik & Alessandro.

Já no sábado, dia 6, quem for curtir o show de Luan Santana não vai querer ir embora para casa, pois na boate estarão tocando Bellas Damas, Santtorini, Ricardo Prado e Wesley & Gustavo.

Para o domingo, dia 7 (véspera do feriado de aniversário de Votuporanga) o sol vai raiar com grandes atrações. No palco principal da Expo Show haverá o show inédito na região do projeto Boate Azul (Edson & Hudson e Gian & Giovani) e logo na sequência o Rancho Cabaré vai pegar fogo com Bob e Shunt, Santtorini e Rodrigo Olih.

Vendas

As entradas para o Rancho Cabaré já estão à venda. A permanente para o camarote é vendida a R$ 180 e a pista por R$ 130 no lote promocional. Já os ingressos individuais são comercializados por R$ 80 camarote e R$ 50 pista.

Para garantir o seu basta acessar o site da Guichê Web (www.guicheweb.com.br/rancho-cabare_17289) ou procurar os pontos de venda que são: no escritório oficial da festa, que fica na Galeria do Muffato, Rádio Cidade FM, Polizeli Parafusos, Posto Amigão, Casa do Espeto, Loja 775 e Poly Sport, em Votuporanga. As vendas também são feitas por meio do telefone (17) 99718-3781.

Já para a galera da região que quiser curtir a festa os pontos de vendas são: Poly Sport (Fernandópolis), no Posto do Rafa (Cardoso), Vitta’s Country (Nhandeara), Drogaria Pinheiro (Valentim Gentil) e Posto Noroeste (Américo de Campos).

A Expo Show terá portões abertos todos os dias e é realizada pela Seven Produções com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, Câmara Municipal e os patrocínios da Itaipava 100% Puro Malte, Unifev, Facchini, Net Rubi e La’Brizza Cosmetics.