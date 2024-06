Queimadas já provocam aumento no número de ocorrências na rede elétrica

De janeiro a maio deste ano, ainda no período chuvoso, 650 clientes de Votuporanga tiveram o serviço interrompido devido as queimadas

Além de prejudicar a qualidade do ar, a flora e a fauna, as queimadas são grandes causadoras de ocorrências no setor elétrico. Em Votuporanga, a prática já provocou o aumento de 200% no número de casos, em relação ao mesmo período do ano passado. A partir desta época do ano, em que se configura o período seco, as queimadas costumam se intensificar.

Os equipamentos da rede elétrica, quando expostos às queimadas, têm seu funcionamento prejudicado, o que pode causar o desligamento de linhas de transmissão, de distribuição e subestações, bem como causar graves acidentes com pessoas que estão próximas a estas áreas, além de interromper o fornecimento de energia de serviços essenciais para a população como hospitais, unidades de serviço de abastecimento de águas, escolas, entre outros.

Fogueira de São João

O São João está chegando, dia 24 de junho, e com ele as tradicionais fogueiras e os fogos de artifício. Apesar de tornarem a festa ainda mais atrativa, é preciso muita atenção com o local onde serão utilizados esses itens típicos da festividade. A primeira coisa a se fazer é não construir fogueiras embaixo da rede elétrica ou de linhas de transmissão. É preciso procurar um local distante dos fios, postes, transformadores e todos os demais equipamentos. Montar a fogueira próximo à vegetação também não é uma boa ideia, pois pode incendiar as arvores ou plantações e, além do incêndio, as chamas também podem danificar os equipamentos elétricos.

Outra medida de segurança a ser observada é a não utilização de redes elétricas particulares próximo à fogueira. Muitas vezes os organizadores deixam extensões, benjamins e lâmpadas perto das madeiras da fogueira. Além de esquentar o circuito, é possível que ele se rompa ou mesmo ocorra um incêndio.

Medidas Preventivas

Para reduzir o número de acidentes provocados por queimadas e conscientizar a população sobre os riscos dessa prática, a Neoenergia Elektro reforça constantemente orientações que podem reduzir o impacto aos seus clientes. A concessionária ressalta que a prevenção de incêndios é responsabilidade de todos. Ao adotar medidas de segurança, é possível evitar acidentes e preservar o meio ambiente. A empresa destaca algumas orientações importantes:

1. Evite acender fogueiras ou queimar lixo próximo à rede elétrica. Certifique-se de fazer isso apenas em locais apropriados e autorizados pelos órgãos competentes.

2. Não jogue pontas de cigarro ou fósforos acesos em áreas com vegetação seca. Certifique-se de apagar completamente qualquer material inflamável antes de descartá-lo.

3. Não solte balões, pois eles representam um grande risco de incêndio, podendo causar curtos-circuitos na rede elétrica.

4. Mantenha a vegetação ao redor de sua residência sempre limpa e livre de materiais inflamáveis, como folhas secas e galhos.

5. Evite o uso de fogos de artifício em áreas próximas a vegetação seca, pois as faíscas podem iniciar incêndios.

6. Em caso de focos de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros e evite se aproximar do local.

A concessionária também alerta para que, em caso de queda de fios ou postes de energia devido a incêndios, a população deve manter distância e acionar imediatamente a empresa pelo 0800 701 01 02.