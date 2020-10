Em Olímpia/SP, outro incêndio atingiu uma área de pastagem na entrada da cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma cortina densa de fumaça se formou. Equipes foram acionadas, compareceram ao local, e conseguiram controlar o fogo.

Pontalinda

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente por conta do vento e destruíram estruturas de propriedade rurais, como curral e paiol.