A Polícia Militar prendeu duas mulheres, uma de 23 anos e a outra de 25, em posse de seis porções de maconha sintética, chamada no tráfico de k4 e um tijolo da droga ‘comum’. Os entorpecentes foram avaliados em R$ 25 mil. As porções estavam escondidas em cortinas da casa das suspeitas, no Parque das Aroeiras 1, na zona Norte de São José do Rio Preto/SP.

As duas mulheres foram apresentadas na Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão, Allan Soares, determinou a prisão em flagrante das suspeitas. Elas serão encaminhadas para carceragem da Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e devem passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (2).

Esta é a segunda vez neste ano que ocorre apreensão de maconha sintética. Amostra desta droga foi enviada para análise no Instituto de Criminalística de Rio Preto. Um inquérito será aberto na Polícia Civil para descobrir quem está por trás da inclusão deste entorpecente na rede de tráfico de Rio Preto.

