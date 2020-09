Ao todo, a reserva possui 9 mil hectares e abrange os municípios de Castilho, Nova Independência, Guaraçaí, São João do Pau D’Alho, Monte Castelo e Junqueirópolis/SP.

Mais de 150 espécies de plantas e quase 400 de animais foram catalogados no Parque Estadual do Aguapeí. Entre eles, alguns considerados ameaçados de extinção no estado de São Paulo.

As chamas começaram no último domingo (13). Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar, brigadistas de usinas da região e funcionários do parque conseguiram controlá-las apenas seis dias depois.