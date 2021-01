Pintor morre após cair de andaime a seis metros de altura

Um homem de 50 anos morreu depois de cair de uma altura de seis metros enquanto trabalhava em uma obra no condomínio Quinta do Golfe, em Rio Preto, nesta quinta-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, a vítima, Márcio Luiz de Menezes, estava trabalhando junto com outra pessoa na pintura de uma casa. Os dois trabalhadores estariam em um andaime e a vítima tentou esticar o braço para pintar uma área que estava fora do seu alcance, porém parte da estrutura se desprendeu fazendo com que Márcio caísse de uma altura de seis metros. O andaime também caiu sobre o trabalhador.

As equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionadas por pessoas que estavam no local, mas o trabalhador não resistiu aos ferimentos. No momento da queda, o homem não usava equipamentos de proteção individual. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). A Polícia Civil e a perícia também compareceram ao local e as causas do acidente vão ser investigadas.

