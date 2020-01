Queda de motocicleta deixa jovem ferida em Votuporanga

B.C.L.O., de 19 anos, foi socorrida pelo SAMU até à UPA. Causas do tombamento ainda são desconhecidas.

No início da tarde desta sexta-feira (3), um acidente de trânsito foi registrado próximo do cruzamento das ruas Ivaí com a Oiapoc, no bairro Vila Marim, em Votuporanga/SP.

De acordo com informações, ainda por motivos que serão esclarecidos posteriormente à jovem B.C.L.O., de 19 anos, conduzida uma motocicleta quando caiu, sofrendo ferimentos leves.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e socorreu a jovem até à UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, assim como a perícia.