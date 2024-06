QUE FASE: Fefecê é goleado em casa e não tem mais chance de classificação

Uma sonora goleada sofrida para o Inter de Bebedouro há pouco, em pleno estádio Cláudio Rodante, acabou com qualquer mínima chance do Fernandopolis de sonhar com uma vaga à próxima fase da Segundona.

A equipe foi derrotada pelo placar de 4 a 0.Os gols foram marcados por Guilherme, aos 35 minutos do 1º tempo, e Jackson, aos 8, João Henrique, aos 37, e Márcio aos 43 do segundo.

Com o resultado, o Fefecê continua na lanterna do grupo 1, com apenas 1 ponto ganho. Já o Inter de Bebedouro é o líder, com 18.

No próximo sábado, 15, às 15h, a Águia apenas cumpre tabela fora de casa, contra o Tupã.