Quase mil orientações e 22 multas são aplicadas durante o mês de março

Balanço da força-tarefa foi divulgado pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga divulgou balanço das operações da força-tarefa desde o início do mês com a implantação de medidas mais restritivas para frear a disseminação da Covid-19. No total, as equipes formadas pelos profissionais da Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Agentes de Trânsito e Policiais Militares realizaram 953 orientações, 252 abordagens em blitz, atendimento de 494 denúncias e 22 multas.

No atendimento de denúncias deste final de semana, as equipes se depararam com duas ocorrências interpretadas como festas. Durante as abordagens, foram identificados os proprietários dos imóveis que serão multados em R$ 10 mil, cada um, com base na nova lei aprovada pela Câmara Municipal, que tem como objetivo aplicar multa a quem ceder imóvel, a título gratuito ou oneroso, para festa clandestina neste período de pandemia.

Segundo o secretário de Trânsito, Transporte e Segurança, Sargento Moreno, a intenção nunca é multar e o momento é de trabalho conjunto entre todos os cidadãos. “Precisamos dessa união de esforços para atingir nosso principal objetivo, que é diminuir a disseminação do vírus na nossa cidade”.