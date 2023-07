Qualificação: Prefeitura e Senai divulgam cursos gratuitos

Serão ofertadas 34 vagas distribuídas entre os cursos de Operador de Microcomputador e Mecânico Motor Ciclo Diesel

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), está com 34 vagas gratuitas distribuídas entre os cursos de Operador de Microcomputador e Mecânico Motor Ciclo Diesel.

O período de inscrições será de 10 a 18 de julho, e podem ser realizadas de forma on-line por meio do link

https://votuporanga.sp.senai.br/cursos/11/4312/bolsas-de-estudo?bolsa=true ou presencialmente na unidade do Senai, que fica na Rua Olga Loti Camargo, nº 3500, no Jardim Santos Dumont, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h.

Operador de Microcomputador

São 16 vagas para pessoas com idade a partir de 14 anos, com Ensino Fundamental completo, previsto para ocorrer de 1 de agosto a 9 de novembro, com carga horária de 160h, de segunda a quinta, das 19h às 22h.

Mecânico Motor Ciclo Diesel

São 18 vagas para pessoas com idade a partir de 16 anos, com 6º ano do Ensino Fundamental, previsto para ocorrer de 1 de agosto a 9 de novembro, com carga horária de 160h, de segunda a quinta, das 13h às 16h.

Os cursos serão oferecidos nas unidades do Senai e do CTMO seguindo cronograma disponibilizado pelas instituições.

Serviço:

Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial)

Rua Olga Loti Camargo

Telefone: (17) 3426 -8210

CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra)

Rua: Barão do Rio Branco, 4497 – Prolongamento da Vila Paes Deoclecio Lasso

Telefone: (17) 3406-1488, ramal 29