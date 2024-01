Quadrilha é presa após assaltar depósito de bebidas

Uma quadrilha foi presa nesta última quinta-feira, (04/01/2024), depois de assaltar um depósito de bebidas na cidade de Ibirá (SP). O crime aconteceu na última quarta-feira, (03/01).

Segundo a Polícia Militar, imagens de câmeras do estabelecimento teriam registrado o momento em que um dos indivíduos chega no local armado e com uma blusa para tentar cobrir o rosto. Ele anuncia o assalto e foge levando R$ 200 em dinheiro e um celular.

Através das imagens das câmeras de monitoramento, policiais militares conseguiram chegar até o veículo e também aos autores do crime. Ao todo, cinco bandidos foram identificados e localizadas na cidade de Ubarana (SP).

Ontem os policiais conseguiram prender dois homens e uma mulher. Com eles foram apreendidos vários objetos de outros roubos, o carro, roupas e também armas usadas nos crimes.

Os bandidos foram levados para a delegacia de José Bonifácio (SP) e presos por roubo, furto, porte ilegal de arma, receptação e também formação da quadrilha. O delegado responsável pelo caso agora vai pedir a prisão dos outros dois criminosos, que ainda não foram presos. O caso continua em investigação. Gazeta do Interior