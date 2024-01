Uma dúvida que a polícia tem é se a família foi interceptada na rodovia ou não. A reportagem apurou que Anderson foi morto com vários tiros no rosto. Ele foi retirado do carro e morto no chão. Os tiros no rosto, segundo uma fonte, indicam que o rapaz e a família foram mortos por pessoas supostamente ligadas ao tráfico de drogas. Mãe e filha podem ter sido mortas em uma típica “queima de arquivo”.