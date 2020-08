É neste cenário complexo que se forma a recuperação em “swoosh”, o símbolo da Nike, com uma calda prolongada, aposta do Ibre/FGV.

“Antes de uma vacina, a retomada pode ser retardada por esse padrão de consumo diferente. Como o trabalho informal vai reagir nesse contexto? São mudanças que podem ser estruturais na economia”, afirma Luana Miranda.

O economista Naercio Menezes Filho, professor do Insper, calcula esses cenários com e sem o programa até o fim de junho. Enquanto eram 11% abaixo da linha da pobreza no último mês de junho com o repasse de recursos, seriam 27% sem ele. Em números absolutos, isso significaria 33,6 milhões de pessoas a mais neste grupo.

Em termos de desigualdade, houve redução do índice de Gini. O indicador varia de zero a 1 – quanto mais próximo de zero, mais perfeita é a distribuição de renda de um país. Sem o auxílio, o Brasil teria 0,57 pontos. Com os R$ 600, teve 0,48.

Custos

Uma política dessa grandeza tem custo. O déficit primário nas contas do governo estimado para 2020 é de R$ 800 bilhões, dos quais mais de R$ 250 bilhões estão relacionadas ao programa – até agora.

Sem espaço para seguir nesta dimensão de atendimento, Menezes entende que um bom próximo passo da rede de proteção social seria destinar recursos para um programa focalizado, com atenção especial na primeira infância. O custo estaria em torno de R$ 70 bilhões, mais que o dobro do que se despende anualmente com o Bolsa Família. “Todos os estudos científicos mostram que o desenvolvimento cerebral acontece nos seis primeiros meses de vida e passa pela interação com meio ambiente”, diz o economista.