Proprietários de equinos devem ser cadastrados até outubro em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Cadastro será o censo dessa população e visa obter informações acerca das espécies, sexo e faixa etária; cadastro e atualização podem ser feitos pela internet

A Secretaria do Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Votuporanga, através da Divisão de Desenvolvimento Rural, informa aos proprietários rurais que, de acordo com a Resolução SAA nº 15 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo (SAA-SP), a campanha de atualização cadastral da população equídea, iniciada em abril, segue até o dia 11 de outubro.

A atualização é voltada aos proprietários e todos aqueles que, a qualquer título, tenham equídeos em seu poder ou guarda. “É necessário se cadastrar e manter atualizado a quantidade destes animais, uma vez que o cadastro vai ser o censo dessa população e visa obter informações acerca das espécies, sexo e faixa etária, além da propriedade ou local onde se encontram”, explicou o secretário Rodrigo Beleza.

De acordo com a Resolução, para a atualização do cadastro no sistema informatizado de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE), os proprietários de equinos (cavalos, pôneis e éguas), muares (mulas) e asininos (jumentos e asnos) devem preencher o formulário que está disponível na internet e entregá-lo, preferencialmente por e-mail e em formato digital, na unidade local da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA), localizada na Casa da Agricultura, na rua Itacolomi, 3096, Vila Marin.

O site para baixar o formulário é:

www.defesa.agricultura.sp.gov.br/arquivos/sanidade-animal/Declaracao_de_rebanho_equideo_resolucao_saa_15_2023.doc