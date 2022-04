Projeto Votuporanga em Ação: mais de 140 novas contratações em 2022

Em três meses, Secretaria de Direitos Humanos possibilitou o resgate da cidadania para famílias em vulnerabilidade social

Mais de 140 pessoas foram contratadas pelo projeto Votuporanga em Ação 1 e 2 somente nestes primeiros três meses de 2022. Os bolsistas trabalham com contrato assinado durante seis meses, podendo ser renovado por mais seis meses. Pelo projeto, existem bolsas de um salário mínimo no valor de R$ 1.212, ou no valor de R$ 606, mais uma cesta básica.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que a iniciativa visa auxiliar as famílias em vulnerabilidade social para que possam respirar aliviadas e recebam suporte do poder público. Em troca, trabalham e buscam por melhores oportunidades no mercado de trabalho.

“Café com o prefeito”

A Secretaria de Direitos Humanos iniciou neste ano uma ação para aproximar ainda mais a população da Administração Pública Municipal. “Café com o prefeito” tem como objetivo que o prefeito Jorge Seba recepcione os novos bolsistas do projeto Votuporanga em Ação, sendo um momento em que os munícipes conversam pessoalmente com o gestor.

Ao fazer o uso da palavra, o prefeito disse que todos os dias está motivado, ao lado de todo secretariado, em trabalhar para a população de Votuporanga. Entretanto, a agenda que mais gosta de cumprir é no último dia do mês, quando pode estar com os novos bolsistas do projeto Votuporanga em Ação. “Se tem um dia no mês que fico satisfeito, honrado e com prazer imenso por ser gestor municipal é o último dia de cada mês. Neste dia posso dar as boas vindas aos novos bolsistas do projeto Votuporanga em Ação. É o momento de olhar no olho, conversar, conhecer e ouvir estas pessoas, para poder saber a necessidade, o que podemos melhorar”, falou.

O prefeito fez um balanço dos primeiros 15 meses de governo. “Neste tempo, sempre destaco com os secretários sobre como podemos melhorar a vida da população. Não importa o que cada um faça em sua área de atuação. A palavra de ordem é tratar bem, humanizar. É através do nosso tratamento à cada munícipe que estamos deixando a nossa marca”, destacou.

Kit prevenção

O secretário Emerson Pereira aproveitou a oportunidade para divulgar mais uma ação da pasta. Desde o Dia Internacional da Mulher estão sendo distribuídos kits contendo álcool 70% em spray e bombom, que foram doados pela Unifev (Centro Universitário de Votuporanga). O objetivo é trabalhar a redução de danos, uma vez que ainda existe a pandemia do coronavírus (Covid 19).