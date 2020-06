Banco de Leite Humano receberá o nome de “Primeira-Dama Maria Apparecida Nogueira Stefanelli”

Local que só visa oferecer solidariedade e amor ao próximo resume a vida abnegada da homenageada; vereador Emerson Pereira é o autor do projeto de lei, aprovado por unanimidade na Câmara.

Homenagear aqueles que contribuíram de forma positiva para o desenvolvimento de Votuporanga é perpetuar seu nome e suas obras.

A nova unidade do Banco de Leite Humano, que no momento está sendo construída ao lado do Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na Rua Antônio Galera Lopes, quando for inaugurado levará o nome da ex-primeira-dama Maria Apparecida Nogueira Stefanelli, conhecida carinhosamente como Dona Cida.

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, na noite da última segunda-feira (15/6) a homenagem à ex-primeira-dama. O vereador Emerson Pereira é o autor do projeto de lei.

Em sua opinião, perpetuar o nome de Dona Cida em um local que só visa oferecer solidariedade e amor ao próximo resume a vida abnegada da homenageada.

“Dona Cida foi um exemplo, uma primeira-dama que estava ao lado da população, conhecendo suas necessidades. Pensava no próximo, desde as gestantes, bebês, crianças e até idosos. Sempre foi solidária. O Banco de Leite Humano reflete suas boas ações”, disse.

O atual Banco de Leite Humano está localizado anexo a Secretaria Municipal da Saúde, na Rua Santa Catarina, nº 3890, bairro Patrimônio Velho. A nova sede contará com sala de consultório, administração, arquivo, recepção, sala de ordenha, salas de estocagem, sala de processamento e de paramentação, banheiros, copa e áreas de serviço.

O objetivo do local é garantir o bom atendimento das mães na captação de leite humano para o repasse às crianças. Anualmente, o BLH atende, em média, 500 mães, individualmente. Com a nova unidade a expectativa é de ampliar o número de atendimentos.

A nova sede do BLH terá investimento de R$ 381.170,31, sendo R$ 250 mil oriundos de convênio com o Ministério da Saúde, por meio do Fundo Nacional de Saúde, com apoio do Deputado Federal Fausto Pinato, e R$ 131.170,31 de recursos próprios do Município.