Projeto Leitura em Casa: Creche Municipal de Votuporanga promove incentivo à leitura e mostra cultural

Projeto estimula o gosto pelos livros infantis e envolve toda a família para ler junto com seus filhos em casa

O Cemei “Prof.ª Mercedes Fernandes de Lima”, do bairro São João, desenvolve o Projeto “Leitura em Casa” que envolve todas as crianças matriculadas na unidade, desde o Berçário I até o Pré II, e conta também com a participação dos familiares. No primeiro momento, a criança leva para a casa uma sacola de feltro, com um animalzinho de pelúcia e um livro relacionado. A proposta é que um adulto conte a história para a criança, onde ela possa fazer relações com o bichinho de pelúcia. Além do registro com foto e relato do momento por escrito, a família também produz, junto com a criança, um animalzinho com material reciclável para que fique exposto em uma mostra cultural na escola, para que todos contemplem os trabalhos realizados.

“Observamos que muitos pais se empenham e são muito criativos com o uso de materiais recicláveis. Eles gostam da iniciativa e prestigiam a nossa exposição” disse a coordenadora da escola, Viviane Rosa Jesus de Souza. Ela explicou ainda que antes das ações serem iniciadas, a escola realiza uma reunião com as famílias para apresentar o projeto aos pais e também para que os professores de cada turma orientem como desenvolver a atividade em casa com as crianças de acordo com cada faixa etária.

A diretora da escola, Keyla Figueiras Gimenez, também relatou sobre a importância da ação. “O Projeto Leitura em Casa é um sucesso aqui na escola, porque visa, principalmente, a interação com a família. Além disso, desenvolve habilidades de comunicação, amplia o vocabulário, incentiva o hábito de ler, fazendo com que as crianças desenvolvam a capacidade de concentração, disciplina e controle das emoções.”

Os professores se reúnem em planejamento na escola para escolher qual personagem irão trabalhar com seus alunos. A partir daí, começa a confecção do material. O conteúdo é trabalhado dentro da sala de aula e a cada final de semana, um aluno é escolhido para levar para casa o bichinho para “cuidar”, o livro que tem relação com o personagem e a ficha para registro.

No início da semana, é organizada uma roda de conversa com as crianças onde o professor estimula o diálogo produtivo para que ela conte aos amiguinhos a experiência que viveu em casa com a sua família.

“Esse projeto de leitura é uma estratégia de ensino que tem grande importância para o desenvolvimento de habilidades e competências dos alunos, além de incentivar o hábito de leitura, um dos nossos principais objetivos é estreitar laços com as famílias, levar a leitura para dentro da casa deles, para que os pais tenham esse momento prazeroso de ler com seus filhos”, completou a coordenadora.

A coordenadora também explica como ele é desenvolvido com os bebês. “Quanto mais os bebês têm contato com os livros, mais eles ganham intimidade com o objeto e se desenvolvem com a rotina na creche. Eles aprendem brincando, por meio de músicas, ritmos, histórias cantadas, teatros com fantoches, conversas que acontecem durante a higienização. Por meio da voz amorosa, da entonação, criam um campo afetivo e poético, mesmo que ainda não compreendem as palavras. Brincar com enredos e personagens ajuda as crianças a mergulhar no mundo da imaginação.”