Com o tema “Vozes brasileiras: uma viagem pela música popular brasileira”, espetáculo será realizado no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”

A Unifev promoverá o seu 8º Concerto, em parceria com a Camerata Villa-Lobos, no dia 30 de novembro, às 20h30, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, em Votuporanga. Neste ano, o tema do evento é “Vozes brasileiras: uma viagem pela música popular brasileira” e trará grandes clássicos da MPB que serão reproduzidos em um espetáculo com violino, flauta, violoncelo, contrabaixo e percussão.

Desde 2015, a Unifev é parceira da Camerata Villa-Lobos na promoção de concertos eruditos na cidade. Já aconteceram concertos a dois pianos, com piano e cordas e, agora, nesta nova formação, apresenta-se um grupo de câmara, composto por cordas e flauta.

De cunho 100% beneficente, todas as arrecadações serão destinadas para o Lar Celina de Votuporanga e para a Associação Irmão Mariano Dias. Alimentos não perecíveis, tais como arroz, feijão, macarrão, leite ou óleo de soja (a partir de três quilos ou litros) já podem ser trocados por convites no Supermercado Porecatu da Avenida Brasil, das 7h às 21h; no câmpus Centro da Instituição até às 17h; e também nas duas entidades que receberão as doações.

De acordo com a idealizadora do projeto, Bruna Lima, o evento promete repetir o sucesso das edições anteriores. “Para este concerto, foi selecionada cuidadosamente uma série de composições que refletem o nosso país. O Brasil é um celeiro musical, com qualidade e nuances que representam a essência dos brasileiros. Cada música escolhida para esta apresentação é um espetáculo à parte e marcou a vida de todos nós”, afirmou.

O 8º Concerto Unifev contará com apresentações dos seguintes músicos: Alex Massuia e Maria Fernanda Brigati (arranjos), Evelyn Fiori e Maria Fernanda Brigati (1º violinos), Ana Júlya Batista Mendes de Araújo e Igor Andrade (2º violinos), Bruna Lima Santos (3º violino), Maria Eduarda Cuenca Stipp (flauta transversal), Alex Massuia, João Pedro Brigari (violoncelo), Paulo Fuzzari (contrabaixo) e André Waiteman Prieto (percussão).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99607-1800. Os convites são limitados.