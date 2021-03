Espetáculo de dança “Reflexos – O outro lado do meu eu”

Espetáculo “Reflexos – O outro lado do meu eu”

“Reflexos – O outro lado do meu eu”, um espetáculo emocionante que permite ao público se identificar com temas fortes vividos, mas, não falados.

Uma mistura de sentimentos, emoções e reflexões das nossas vidas. Será transmitido online, sempre às 19h30 nos dias 06, 11, 13, 18, 20 e 25 de Março, através das redes sociais – Facebook e Youtube.

Todos os links estão na bio do Instagram @espetaculo.reflexos. Na Produção e direção geral Tatiana Mucci artista de Votuporanga e na execução Cia Makarios de Belo Horizonte. Inscreve-se no canal para receber todas as informações.

Projeto aprovado no Edital 37/2020 do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria e Programa de Ação Cultural – ProAC e da Lei Aldir Blanc.

O espetáculo discorre sobre a reflexão, desconstrução e construção de identidade tendo nas cenas de dança e interpretação cênica, sentimentos e emoções que começam e terminam no reflexo do espelho. Todos nós passamos por momentos difíceis. Alguns desses momentos podem nos trazer cicatrizes profundas que doem na alma e fazem com que distorcêssemos a nossa identidade. O espetáculo Reflexos – o outro lado do meu eu, retrata realidades vividas por pessoas comuns através de 5 monólogos e 9 coreografias com os seguintes cenas: espelhos, abuso, passado, vaidade, Bullying 1 e 2, depressão, padrões e esse sou eu. Utilizando-se da linguagem do contemporâneo, jazz, hip hop e teatro.

Espetáculo” Reflexos – O outro lado do meu eu” produzido por Tati Mucci Produções que trás o elenco de bailarinos da Cia de dança Makarios, de Belo Horizonte-MG. Com roteiro de Tatiana Mucci artista de Votuporanga – SP e Marcos Sabbadini diretor da Cia Makarios. Lançando no dia 06 de março sempre às 19h30 o espetáculo online “Reflexos – O outro lado do meu” com classificação livre. Serão seis apresentações gratuitas durante o mês de março, transmitidas simultaneamente, através das plataformas do Facebook e Youtube – Além do espetáculo oficinas gratuitas ao vivo. Links na bio do Intagram: @espetaculo.reflexos.

Breve ficha técnica:

Produção: Tati Mucci Produções

Execução: Cia Makarios

Gravação e fotos: Criar-te Produtora

Arte: Amanda Cunha

Teatro: Sesiminas

Sinopse

Ainda me restam dúvidas se realmente olho para mim mesmo.

Meus olhos se encontram fixos em uma imagem invertida buscando soluções para quem verdadeiramente sou.

O meu interior parece um profundo rio o qual me encontro submerso e não consigo encontrar minhas próprias razões e todas as minhas justificativas se esgotam. O espetáculo “Reflexos – o outro lado do meu eu” retrata situações, sentimentos e emoções vividos por pessoas comuns e que ainda não conseguiram olhar o seu outro lado.