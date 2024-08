A Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votuporanga informa que o Projeto Guri está com matrículas abertas para cursos gratuitos de Iniciação Musical Infantil e Adulto. As aulas são ofertadas na Escola Municipal de Artes “João Cornachione (Oscarito)”, anexa à Concha Acústica, que fica na Rua São Paulo, 3546, área central.

Os interessados devem realizar as inscrições presencialmente no local às segundas e quartas-feiras. Para mais informações o telefone para contato é o (17) 99644-0301.

Na oportunidade, os alunos com idade a partir dos 18 anos aprenderão os primeiros passos musicais, priorizando a escuta, o desenvolvimento de capacidades sensíveis-cognitivas e vínculos sociais.

Já com as crianças de 6 a 9 anos serão estimulados o desenvolvimento de habilidades motoras, cognitivas, consciência corporal e acuidade auditiva. Iniciação e condução à leitura e a escrita musicais, com instrumentos e objetos variados, entre outros.