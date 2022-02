Projeto Café com o Prefeito estreita relacionamento com poder público

Iniciativa é da Secretaria de Direitos Humanos para recepcionar, a cada mês, os novos bolsistas do projeto Votuporanga em Ação.

A Secretaria de Direitos Humanos iniciou um projeto para aproximar ainda mais a população da administração pública municipal. “Café com o prefeito” é uma iniciativa da pasta, com o objetivo de que o prefeito Jorge Seba recepcione os novos bolsistas do projeto Votuporanga em Ação. Mais do que isso, é um momento em que os munícipes podem conversar pessoalmente com o gestor.

No final de janeiro, mais de 70 novos bolsistas foram convocados para trabalharem, dando suporte à administração pública nas secretarias e escolas, além das entidades socioassistenciais. Os contemplados são beneficiados com um salário mínimo (8h diárias) ou meio salário mínimo (4h diárias), mais uma cesta básica.

O prefeito Jorge Seba fez questão de desejar sucesso a todos. “Vocês exercem papel fundamental e representam muito para a administração pública. Cada um de vocês cumpre uma função relevante na construção das ações municipais”, disse. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rose Seba, também esteve presente.

O secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, explicou que a iniciativa de reunir os novos contratados com o prefeito Jorge Seba surgiu no ano passado. “A maior finalidade é que esse momento permita diálogo entre a gestão, pois somos procurados por muitos querendo conhecer o prefeito e a primeira-dama pessoalmente”, falou.

Emerson também parabenizou os bolsistas que foram selecionados. “Muitos terão sua cidadania resgatada através da inclusão no projeto Votuporanga em Ação. Que seja apenas um degrau para vocês se restabelecerem na vida” falou.

Em seguida, foram assinados os novos contratos dos bolsistas na presença do prefeito Jorge Seba e encaminhados para os locais de trabalho.