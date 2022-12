Assessor da equipe de Guedes será secretário da Fazenda de Tarcísio

O governador eleito em São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou nesta terça-feira, 13, o nome de mais um secretário para a nova gestão no Estado: Samuel Kinoshita vai comandar a secretaria estadual da Fazenda e Planejamento.

Ele atuou como assessor especial do ministro da Economia Paulo Guedes entre 2019 e 2021, é membro do conselho fiscal do Banco do Brasil desde 2020 e trabalhou em gestão de investimentos e consultorias econômicas. “O Samuel foi da equipe do Paulo Guedes, nos acompanha desde o início da nossa campanha e esteve no desenvolvimento do nosso Plano de Governo. A secretaria vai envolver as áreas de Planejamento, Orçamento, Receita e Tesouro”, disse Tarcísio nesta terça.

O governador eleito também confirmou o nome de Wagner Rosário, atual ministro da Controladoria-Geral da União, para o cargo de Controlador Geral do Estado. “A ideia é reproduzir a estrutura da CGU, ou seja, com uma área dedicada ao controle interno, uma corregedoria, questões estratégicas e ouvidoria”, explicou. Também foi anunciada a cúpula da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que será comandada pelo deputado federal Guilherme Derrite e que terá como secretário-executivo o delegado Osvaldo Nico Gonçalves, atual delegado geral de Polícia Civil em São Paulo.

O futuro comandante geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo será Cássio Araújo de Freitas; o delegado geral da Polícia Civil, Artur José Dian; e o secretário da Casa Militar e coordenador estadual de Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.