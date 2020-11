Projeto “Adote um leito” do HB e HCM receberão recursos através de campanha McDia Feliz

O Projeto “Adote um Leito” do Hospital de Base (HB) e Hospital da Criança e Maternidade (HCM) foi idealizado com a finalidade de angariar fundos para custear o serviço de Transplante de Medula Óssea Pediátrico (TMO) com instalações adequadas e capacidade para oferecer oito leitos para atendimento de pacientes que necessitam realizar transplante ou reinternação hospitalar pós-transplante, leitos essenciais no atual cenário de Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH) infantojuvenil no país.

Este projeto tem como objetivo contribuir com a ampliação da assistência para crianças e adolescentes que necessitem de TCTH, proporcionando tratamento e atendimento ainda mais humanizado e de excelência pela equipe médica e multiprofissional, bem como melhorar o desempenho dos transplantes que serão realizados.

A Unidade de Transplante de Medula Óssea Pediátrico, inaugurada em agosto de 2019, é composta por 4 quartos, 8 leitos equipados com filtro HEPA e pressão positiva, conforme normativas vigentes. Porém, os recursos públicos destinados à assistência oncológica não têm sido suficientes para suprir mensalmente as demandas recebidas pela Instituição.

Para ajudar na arrecadação de recursos do projeto “Adote um Leito” basta participar da campanha McDia Feliz, neste sábado, 21 e pedir Big Mac.

Toda a renda obtida com a venda de sanduíches Big Mac nas cidades de Rio Preto, Catanduva, Fernandópolis e Votuporanga será destinada para o Hospital de Base (HB) e para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), entidades beneficiadas por meio da parceria com o Instituto Ronald McDonald. Com a arrecadação da campanha, o HB e o HCM irão promover o projeto “Adote um Leito na Unidade de Transplante de Medula Óssea”, desenvolvido pelo complexo para tratar a Leucemia Linfóide Aguda (LLA), tipo de câncer mais frequente na infância.

“Iniciativas de arrecadação de fundos são importantes, não meramente pela arrecadação, mas sim para quais fins estes valores são destinados. A campanha McDia Feliz é muito importante, pois a ação vai além de diagnósticos e captação de profissionais da saúde, existe um papel social na ajuda de famílias e uma grande contribuição no combate ao câncer infanto-juvenil” afirma doutor João Victor Piccolo, responsável pelas Unidades de Transplante de Medula Óssea (TMO) do complexo.

McProtegidos

Este ano, o McDia Feliz será realizado com uma série de medidas adicionais de segurança. Os clientes serão orientados a utilizar preferencialmente modelos com menor contato, como Drive-Thru.

Além disso, os restaurantes da rede estão seguindo um protocolo especial de operação, que inclui o uso de máscaras, luvas e viseiras pelos funcionários, instalação de barreiras acrílicas nos pontos de atendimento, demarcação de distanciamento social e reforço nos procedimentos de higiene, entre outras ações que fazem parte da campanha McProtegidos.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é o principal evento beneficente do McDonald’s e, atualmente, é uma das maiores mobilizações em prol de crianças e adolescentes no Brasil.

A campanha é realizada no país desde 1988, gerando recursos para as instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, que atuam para proporcionar mais saúde e qualidade de vida a crianças e adolescentes com câncer.

Em 2018, o projeto ampliou seu impacto para beneficiar outra causa de grande importância para o país, a Educação, contribuindo para as ações do Instituto Ayrton Senna. Desde sua primeira edição, mais de R$ 300 milhões já foram arrecadados pelo McDia Feliz.