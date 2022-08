“Após nosso reencontro, me lembrei de umas anotações de um profeta que eu tinha consultado meses antes. Achei o papel e lá estava escrito: “Reencontro, com alguém com a letra F, engenheiro civil, 42 anos, 1 filha, e LIVRE!”. O vidente escreveu bem grande: ELE TE QUER! Quando eu reli o papel, não acreditei!”, contou Roberta.

“Me recordo como se fosse hoje, olhei para ela e pensei…encontrei a mulher da minha vida. Todo encontro era uma grande aventura, pois nos encontrávamos escondidos dos pais dela. Um dia, ela estava na praia do Guarujá, e me desloquei da capital para ir vê-la, mesmo que por poucas horas.” relembra o namorado.

Do outro lado, Fernando também lembrava da antiga namorada e resolveu criar uma conta no Facebook somente para procurá-la, e quando a encontrou, ela estava focada em estudos para passar em medicina. Nada aconteceu.

“A Rô é linda, corajosa, determinada. Um exemplo de filha, uma mãe dedicada, uma profissional incrível, o amor da minha vida! Muitas vezes me pego pensando…como seria bom se pudéssemos voltar no tempo, mas eu acredito em destino e ela é a minha Alma Gêmea!”, declarou o noivo.

Os dois brincam que a noiva vai entrar no casório com um atraso recorde de 20 anos!

“Estamos morando juntos há um mês, faltando apenas alguns dias para o nosso casamento. A convivência com o Fê é mágica, tudo com a gente funciona muito bem, somos muito parecidos em muitas coisas, e nossas diferenças só nos completam! Parece conto de fadas, mas é a mais pura realidade!”, disse a noiva.

“Nem eu acreditava que tamanha sintonia pudesse existir. Ele é o homem mais incrível que já conheci, a pessoa mais rara da terra, que respeita todas as pessoas independentemente de quem seja, que é cortês em todas as suas atitudes, que me encanta todos os dias, que me faz a pessoa mais feliz do mundo!”, finalizou.