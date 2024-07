“Programa Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego” oferece 65 vagas para cursos gratuitos e presenciais em diferentes áreas

Inscrições devem ser feitas até o dia 22 de julho no site do programa; há também cursos que serão realizados de forma on-line

A Prefeitura de Votuporanga informa que estão abertas, até o dia 22 de julho, inscrições para o “Programa Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego”, uma oportunidade de qualificação profissional gratuita para jovens com idade entre 16 e 24 anos com Ensino Fundamental completo e que moram no estado de São Paulo. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo.

As inscrições podem ser realizadas no site www.qualificasp.sp.gov.br e são 65 vagas distribuídas entre três cursos diferentes e de realização presencial: ‘Gestão de Pequenos Negócios’, com 15 vagas; ‘Tecnologia e Eletricidade Automotiva’, 25 vagas; e ‘Desenvolvimento de Software para Web e Celular’, também com 25 vagas. Todos com carga de 120 horas e com previsão de início em agosto.

O curso de ‘Gestão de Pequenos Negócios’ será realizado no período noturno na Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga, localizada na Rodovia Péricles Bellini, nº 121 e os cursos ‘Tecnologia e Eletricidade Automotiva’ e ‘Desenvolvimento de Software para Web e Celular’ serão ministrados no Senai Votuporanga, que fica na Rua Olga Loti Camargo, nº 3.500 (Jardim Santos Dumont), sendo o primeiro curso no período noturno e o segundo, em período integral.

Além dos três cursos presenciais com vagas disponíveis para o município nas áreas Automotiva, Gestão de Negócios e Tecnologia da Informação, há outros cursos que serão realizados de forma on-line nos períodos matutino, vespertino, noturno ou integral.

Para mais informações basta acessar o site do “Programa Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego” ou entrar em contato com o PAT Votuporanga, através do telefone (17) 3421-4488.