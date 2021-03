PROGRAMA NOVAS VICINAIS AUTORIZA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NA REGIÃO NO VALOR R$ 122 MI

Deputado Carlão durante reunião com o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Paulo Cesar Tagliavini

Um dos maiores programas de recuperação de estradas vicinais do Estado de São Paulo, o Novas Vicinais, teve seu primeiro edital de licitação publicado no Diário Oficial desta terça-feira (2/3). Inicialmente, a fase 1 do programa contemplou 66 vicinais em diversas regiões. Ainda durante o mês de março haverá publicação, em edital, das fases 2 e 3 do programa. O Governo de São Paulo prevê investimento total de mais de R$ 1 bi.

Para o deputado Carlão, o Programa Novas Vicinais representa uma conquista enorme para os municípios paulistas. “Esse é um investimento considerável, que mostra claramente as prioridades do Governo de SP, que é melhorar a estrutura das nossas estradas e assim oferecer as condições ideais para escoamento da produção, além de oferecer mais segurança e agilidade para quem trafega diariamente pelas estradas”, enfatizou.

Carlão ressaltou o trabalho técnico realizado pela Secretaria de Transportes e Logística do Estado de São Paulo, liderada pelo secretário João Octaviano. “Realizou-se um estudo complexo que mapeou mais de 1200 estradas vicinais no Estado todo. O estudo incluiu audiência pública e consulta aos prefeitos e deputados estaduais. Um trabalho estratégico que colocará São Paulo em um patamar elevado quando o assunto é rodovias”.

O Novas Vicinais foi criado estrategicamente pelo Governo de SP para ajudar a Prefeituras a modernizar estas estradas, que são de responsabilidade municipal. Importantes para o desenvolvimento econômico do Estado, estas vias fazem parte da nova matriz logística rodoviária integrada em todo o Estado. O governador Doria e o vice, Rodrigo Garcia, priorizaram o Novas Vicinais dentro dos investimentos em logística do Estado.

O estudo técnico do DER, feito em conjunto com as Prefeituras, identificou os principais gargalos para o desenvolvimento do projeto. A partir daí, as vicinais foram divididas em categorias, estradas que ligam polos geradores de produtos e serviços e rodovias estaduais, além das que dão acesso a municípios. Essas estradas são essenciais para o escoamento da produção agrícola, além de dar acesso a portos, aeroportos e grandes centros urbanos.