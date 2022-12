Jorge Seba sai de férias e Cabo Valter assume o comando da Prefeitura de Votuporanga

O vice-prefeito de Votuporanga, Cabo Valter (MDB), volta a assumir interinamente o comando da Prefeitura hoje. Ele segue no cargo pelo prazo de dez dias, enquanto o prefeito Jorge Seba (PSDB) estiver de férias.

Essa é a segunda vez que Cabo Valter assume o controle da Administração Municipal nesta gestão. Em maio, Seba também se afastou do gabinete por 15 dias para um descanso familiar.

Antes de sair de férias, no entanto, o prefeito apresentou o balanço de seu segundo ano de gestão, como noticiado pelo A Cidade, e deixou autorizada a antecipação do pagamento dos servidores públicos municipais. O dinheiro estará na conta dos funcionários no dia 29 de dezembro.

Legenda: O prefeito Jorge Seba se afastará da Prefeitura por dez dias e nesse período Cabo Valter assume a Administração Municipal

Foto: Redes sociais

