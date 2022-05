“EmpregaVotu” atinge recorde de oportunidades com 405 vagas abertas. Esse é o total de ofertas de serviços disponíveis na plataforma on-line da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para as mais diversas áreas e nichos, destinado a candidatos com ou sem experiência.

Com esse avanço, o programa atinge cada vez mais seu objetivo, o de colaborar com pessoas e empresas que buscam por vagas de emprego ou contratação de profissionais, respectivamente.

Lançada há três meses, a plataforma permite o cadastramento de currículos, vagas de emprego e informações para empreendedores, facilitando assim, a busca daqueles por uma vaga no mercado de trabalho e a empresas que oferecem essa oportunidade, através de um banco de armazenamento de dados, protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O cadastro pode ser feito tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica pois, há espaços específicos de preenchimento.Com o intuito de inovar e facilitar a busca de oportunidades no mercado de trabalho, recentemente o portal disponibilizou a opção ‘Cursos Gratuitos’ para aqueles que cadastrarem currículos com isso, os interessados terão acesso às capacitações de qualificação profissional que a Prefeitura oferece, sem custo algum, desde a inscrição até à conclusão do curso, colaborando assim com o desenvolvimento e o crescimento da carreira dos candidatos.

Para mais detalhes basta acessar www.empregavotu.com.br e clicar no ícone ‘Cursos Gratuitos’.

Outra novidade para os usuários cadastrados é a disponibilização de uma pesquisa de satisfação, que oportunizará, por exemplo, atribuição de notas e avaliação do sistema ajudando assim, com que o “EmpregaVotu” possa estar sempre recebendo melhorias, aproximando-os cada vez mais da tão sonhada vaga de trabalho e também ajudando empresas a filtrar perfis cada vez mais próximos com o que desejam para ingressarem no seu quadro corporativo.