Os moradores do bairro de Simonsen, em Votuporanga, têm motivos para comemorar. Uma antiga reivindicação está finalmente sendo atendida pelo Prefeito Jorge Seba, com o início do programa “Asfalto Novo”, considerado o maior programa de recapeamento da história da cidade. A chegada do recapeamento ao bairro tem sido saudada com entusiasmo pelos residentes locais, que aproveitam a oportunidade para agradecer ao prefeito pelas melhorias proporcionadas ao bairro.

O programa “Asfalto Novo” é uma iniciativa ambiciosa da prefeitura, que visa revitalizar as vias desgastadas da cidade, melhorando a infraestrutura viária e proporcionando mais segurança e conforto aos cidadãos. A demanda por esse tipo de intervenção no bairro de Simonsen era um desejo antigo da comunidade, que agora vê suas expectativas se concretizando.

O prefeito Jorge Seba tem sido alvo de elogios e gratidão por parte dos moradores. Com sensibilidade às necessidades da população, Seba priorizou a inclusão do bairro de Simonsen no programa de recapeamento, demonstrando comprometimento com o bem-estar dos cidadãos votuporanguenses.

Em suas declarações à imprensa, conforme o votumais, o prefeito expressou sua satisfação em levar o “Asfalto Novo” a diferentes regiões da cidade e destacou a importância da parceria com o Deputado Carlão Pignatari, que destinou verbas significativas ao programa. O apoio do Deputado foi fundamental para viabilizar a realização das obras, possibilitando que mais bairros sejam beneficiados com a iniciativa.

O “Asfalto Novo” está avançando rapidamente em Votuporanga, mostrando o compromisso da administração municipal em investir na melhoria da infraestrutura urbana. Com cada vez mais vias sendo revitalizadas, a população já começa a sentir os benefícios do programa, que contribui para a valorização dos imóveis, além de proporcionar mais segurança no trânsito e conforto aos cidadãos.

Enquanto as equipes de trabalho avançam com as obras de recapeamento, os moradores do bairro de Simonsen expressam sua gratidão ao Prefeito Jorge Seba e ao Deputado Carlão Pignatari, reconhecendo o empenho dessas lideranças políticas em atender suas demandas históricas. A expectativa é que o “Asfalto Novo” continue transformando outras regiões da cidade, tornando Votuporanga um lugar ainda mais agradável para se viver.