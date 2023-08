Prefeitura divulga calendário de comemorações aos 86 anos de Votuporanga

Festividades iniciam no dia 1 de agosto e vão até o dia 31

Um mês todinho repleto de cultura, inaugurações e festividades é o que a Prefeitura preparou para celebrar os 86 anos de fundação de Votuporanga. As comemorações iniciam nesta terça-feira (1/8) e segue até o dia 31. Confira o cronograma e prestigie mais este aniversário. Lembrando que o calendário está sujeito a alterações de datas e horários.

No dia 1 de agosto, às 8h, evento esportivo da Associação dos Aposentados da Fundação Cesp, no Assary Clube de Campo, organizado pela Associação dos Apresentados da Fundação CESP.

No 2 de agosto, às 20h, Formatura dos Cursos de Capacitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

5 de agosto, às 9h, inauguração CAPSi “Dr. Miguel Zeitune Leão”, anexo à Casa da Criança na Av. República do Líbano, nº 1885. Já às 19h, será realizada mais uma edição do Dragon Fight, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”, organizado pelo Mestre Divino. Às 20h, os votuporanguenses vão poder conferir a 50ª edição de Bon Odori de Votuporanga, no Centro Social Urbano (CSU), organizado pela Ancevo.

No dia 6 de agosto, a partir das 20h, será realizada a abertura do 13º Festival Literário de Votuporanga, no Palco Externo do Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”. A programação completa do Festival será disponibilizada no site www.flivotuporanga.com.br e nas redes sociais @flivotuporanga.

Em sequência ao Festival Literário, no dia 7 de agosto, às 20h30, será apresentado o show com a banda “Os Paralamas do Sucesso”, no palco externo do Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”.

8 de agosto – Aniversário de Votuporanga, a partir das 9h, será realizada a cerimônia de Hasteamento das bandeiras, com apresentação das bandas da Polícia Militar e “Zequinha de Abreu”, na Praça Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira”, em frente à Concha Acústica. Às 19h, na Catedral Nossa Senhora Aparecida, será celebrada a Missa em Ação de Graças pelos 86 anos de Votuporanga.

Às 20h30, será o momento de conhecer quem levará o prêmio do Sorteio de 1 Carro 0Km, da Ação Entre Amigos, que vai ajudar as entidades de Votuporanga, no Palco Externo do Parque da Cultura “Profª Adoração Esteves Garcia Hernandez”.

9 de agosto, às 10h, Lançamento do programa “Conecta Votuporanga”, na Sala de Cinema do Parque da Cultura, às 18h, Sessão Solene na Câmara Municipal de Vereadores.

10 de agosto, às 17h, entrega de ampliação e melhorias do Cemei “Vandira Figueira da Costa Zacarias”, que fica na rua Antônio Pinatti, nº 980, bairro Pacaembu.

14 de agosto, 9h, apresentação da plataforma “Detecta”, sistema para Segurança Pública, na Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, que fica na rua Santa Catarina, nº 3747, Patrimônio Velho.

17 de agosto, às 17h, entrega da Ciclovia da Estrada do 27, no ponto inicial da Ciclovia.

18 de agosto, às 8h, Visita à Praia dos Meninos na represa municipal “Prefeito Luiz De Haro”.

24 de agosto, 17h30, entrega do complexo de quadras de areia, na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, nº 3374.

25 de agosto, 20h30, Show Gospel, na Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”.

30 de agosto, às 17h, entrega de ampliação e melhorias do Cemei “Profª Orozília do Carmo Ferreira”, na Av. Nove de Julho, nº 2125, Cecap II

31 de agosto, às 17h30, entrega da Arena Esportiva e Pista de Skate do bairro Monte Verde, na Avenida José Campos Lário.

Confira a programação completa no site www.votuporanga.sp.gov.br, ou nas redes sociais @prefvotuporanga.