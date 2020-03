Docentes e colaboradores dos cursos de Saúde da UNIFEV participaram, nos dias 13 e 14 de março, de uma capacitação sobre OSCE (Objective Structured Clinical Examination). Reunidos no Campus Centro da Instituição, os profissionais receberam treinamento sobre a metodologia avaliativa utilizada nas aulas de Simulação Realística.

Na ocasião, os encontros foram ministrados pelo Prof. Dr. Aécio Flávio Teixeira de Gois, coordenador do curso de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e responsável pela Urgência e Emergência da universidade (Hospital São Paulo); pela Profa. Dra. Roseli Mieko Yamamoto, Diretora de Ensino e Extensão da Unifesp e presidente da Comissão Nacional do Título de Especialistas de Ginecologia e Obstetrícia; e pela Profa. Dra. Samira Yarak, vice-coordenadora do curso de Medicina da universidade.

A OSCE avalia as competências de um atendimento de forma planificada, estruturada e objetiva pela observação direta da performance e interação de médicos/aluno/paciente, estilo um checklist.

Para o coordenador do curso de Medicina, médico-cardiologista Prof. Me. Mauro Esteves Hernades, o processo foi fundamental para os professores e colaboradores do Centro Universitário. “Além de contribuir com o nosso constante aprendizado, os profissionais que nos orientaram possibilitaram, por meio da experiência de cada um deles, realizar um comparativo entre as nossas atividades com as de outra Instituição de Ensino Superior (IES) renomada”, destacou.