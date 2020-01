Professores passam por capacitação de implantação do material apostilado

Nesta terça-feira (28), professores da rede municipal de ensino passaram por mais uma capacitação, desta vez para a implantação do material apostilado, que neste ano atenderá as escolas municipais. O investimento foi possível graças à parceria entre a Prefeitura e a Câmara Municipal.

“A educação municipal de Valentim gentil deu um grande salto para melhorar ainda mais a qualidade de ensino. O nosso ensino poderá ser comparado ao de escolas particulares, por exemplo. Sabemos que trará um grande benefício para os nossos alunos”, disse o prefeito Adilson Segura.

Os materiais chegaram hoje no município. “Estamos muito felizes. No primeiro dia de aulas, os pais já conhecerão as apostilas e todo o conteúdo que será ensinado. As apostilas já chegaram e nossa equipe está preparada para trabalharem com os materiais e para começar mais um ano letivo”, disse Neli Geanini, secretária Municipal de Educação.

VOLTA ÀS AULAS

No dia 30 de janeiro, a EMEI “Airton de Medeiros”, fará a acolhida e apresentação dos professores a partir das 18h. Em seguida será a EMEF “Vicente Santoro”, às 19h.

As atividades no Centro Educativo Amor e Paz – O CEAP, retornam no dia 30 de janeiro, com atendimento normal.

Pais e/ou responsáveis que tiverem dúvidas podem entrar em contato com a secretaria da escola onde o filho está matriculado que atende das 8h às 16h.