Professora grávida de 7 meses morre em acidente de carro em rodovia no interior de SP

Uma mulher grávida de 7 meses morreu em um acidente de trânsito na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Tupã, no interior de São Paulo, na noite dessa segunda-feira (13/5).

Maiara da Silva Pereira, de 28 anos, dirigia pela Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) quando perdeu o controle do carro e bateu na defensa metálica da via, por volta de 19h20.

Equipes da concessionária Eixo SP estiveram no local para atender a vítima. A pista no sentido oeste ficou parcialmente interditada para os trabalhos de socorro. Maiara teve a morte constatada ainda no local. O bebê também não resistiu.

Maiara trabalhava como professora no Colégio Shunji Nishimura, na cidade de Pompeia, também no interior paulista. Em nota, a escola lamentou a morte da profissional.

“Com o coração entristecido, comunicamos o falecimento de nossa querida e alegre professora Maiara da Silva Pereira”, informa a nota. As aulas no colégio foram suspensas nesta terça-feira (14/5).

O Metrópoles entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para atualizações. Metrópoles