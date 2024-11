Professora acusada de esfregar prova no rosto de aluna sofre processo administrativo

A Secretaria Municipal de Educação de Estrela d’Oeste, na região de Fernandópolis, representada por Carmem Lúcia Cesari Oliveira, confirmou a abertura de um processo disciplinar e o afastamento de um professor da EMEF Francisco Alves de Oliveira (FAO). A docente é acusada de “esfregar” uma prova no rosto de uma aluna de 12 anos, do 5º ano, após uma criança mencionar que não leu o livro tema da atividade. A ação foi registrada por uma câmera de monitoramento instalada na sala de aula.

O vídeo circulou nas redes sociais, ganhando rapidamente repercussão na imprensa local e regional, causando grande indignação na família da criança e comoção na sociedade de Estrela d’Oeste.

Um profissional de educação, de 40 anos e vigente desde 2012, será investigado por uma comissão administrativa e, caso seja comprovada a agressão, poderá ser exonerado do quadro de professores. Além de atuar em Estrela d’Oeste, a professora também presta serviços na educação municipal de Fernandópolis.Após a tia da aluna se manifestar no Facebook, ela teria sido ameaçada, o que resultou no registro de um boletim de ocorrência contra uma professora da Delegacia da Polícia de Estrela d’Oeste.

O portal regiaonoroeste.com recebeu uma ligação de uma pessoa desconhecida, na qual um homem mencionou a possibilidade de processar o site pela divulgação do vídeo, desligando em seguida. O número do celular foi registrado.

Um inquérito policial foi instaurado, e as investigações ocorrerão em paralelo ao processo administrativo conduzido pela Prefeitura de Estrela d’Oeste.