No interior de SP: Prefeito de Ribeirão Bonito é assassinado a tiros e outras duas pessoas são baleadas

O prefeito morreu no local. Os feridos foram socorridos para a Santa Casa de São Carlos/SP e o estado de saúde deles é estável, segundo assessoria do hospital.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estão no local.

Em nota, o governador em exercício do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), lamentou a morte do político. Veja a íntegra abaixo:

“É com pesar que recebemos a notícia da morte do prefeito de Ribeirão Bonito, Francisco José Campaner. Todo empenho da polícia nas investigações para apurar as circunstâncias de sua morte e das demais vítimas baleadas e encontrar os autores deste violento crime.