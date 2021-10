Professor é afastado de escola após denúncia de assédio sexual

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um professor da Escola Estadual Achiles Malvezzi, em Potirendaba (SP), foi afastado do cargo após ser denunciado por assédio sexual contra uma estudante.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo disse que o professor atuava em regime temporário, por isso o contrato será extinto. A Pasta afirmou que, após a denúncia, a aluna e os responsáveis foram chamados à escola e receberam apoio.

O caso também foi registrado no Placon, sistema do Programa Conviva que tem como principal objetivo monitorar a rotina das escolas da rede estadual, e uma equipe do Conviva está acompanhando o caso e fazendo visitas à unidade.

A secretaria afirmou que repudia toda e qualquer forma de assédio ou importunação e comunicou que a Diretoria Regional de Ensino de São José do Rio Preto está à disposição dos pais e responsáveis pela aluna para quaisquer esclarecimentos.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e o caso será investigado.