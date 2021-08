Produtores de Parisi fazem doações de tomates a Santa Casa de Votuporanga

Doações que já acontecem há mais de dois anos, com foco nos pacientes da Santa Casa de Votuporanga que tanto precisam. Nas hortas de José Amador Hernandes (conhecido como Zé Espanhol) e sua esposa Vlanir, uma parte é direcionada para a Instituição, que atende 53 municípios da região Noroeste paulista.

Em cada gesto de solidariedade, mais de 100 quilos de tomates são encaminhados para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

Zé Espanhol falou da sua satisfação em colaborar. “O Hospital atende a todos muito bem. É a nossa maneira de agradecer por toda assistência, oferecendo nossos produtos. Ajudar a Santa Casa já faz parte de nossa rotina”, contou.

O nutricionista João Carlos Bragato ressaltou a importância da contribuição. “Com a ajuda constante do produtor, podemos economizar na compra do tomate e o dinheiro poderá ser investido em outras necessidades do SUS – Sistema Único de Saúde”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradece a doação do casal. “É por meio de ações como essa que percebemos o carinho da comunidade pela Instituição, a união em prol de um patrimônio que é de todos. Se a população de Votuporanga e das cidades da região, assim como Parisi, não contribuíssem, não conseguiríamos manter os serviços com toda qualidade. Nosso muito obrigado”, concluiu.