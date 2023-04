Procurado por matar a namorada em MG é preso em rodoviária da região

Um homem de 41 anos, procurado por ter matado a própria namorada, de 47 anos, foi preso por um policial penal, na noite do domingo de Páscoa (09), na rodoviária de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Segundo informações da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC), a vítima morava em Uberaba (MG) e estava desaparecida desde o dia 1º deste mês. Uma funcionária comunicou a Polícia Civil da cidade sobre o desaparecimento e registrou um boletim de ocorrência.

Após ter conhecimento de que o carro da vítima estaria em Rio Preto, os policiais mineiros solicitaram apoio para a DIG e compartilharam com os investigadores informações do caso e os números das placas do veículo. Os dados foram repassados para a Polícia Militar, que encontrou o automóvel abandonado.

Na última sexta-feira (07), a DIG solicitou uma perícia no veículo, que constatou vestígios de sangue.

Após coletar várias informações, a Polícia Civil de Uberaba expediu um mandado de prisão temporária contra o namorado da vítima, principal suspeito do feminicídio.

Na noite de ontem, um policial penal do Estado de MG estava na rodoviária de Rio Preto, quando reconheceu o suspeito passando pelo local. Ele deu voz de prisão ao homem, que tentou ingerir um líquido desconhecido (dizendo depois que era veneno), mas foi contido pelo policial e por PMs que apoiaram a ação.

Nesta segunda-feira (10), o homem confessou o crime e levou a equipe da DIG até uma área rural localizada em Colina (SP), onde ele abandonou o corpo da namorada, que foi encontrado pelos policiais em estado avançado de decomposição. Ele não disse a motivação do crime.

O local foi periciado e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O criminoso será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Rio Preto e depois será transferido para o sistema penitenciário de Minas Gerais.

SBT Interior