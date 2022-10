PRIMEIRA SEMANA DE NOVEMBRO: FRIO DEVE SER INTENSO PELO PAÍS

A primeira semana de novembro começa com previsão de frio intenso pelo país, com possibilidade de que mínimas históricas sejam registrados para o mês, além de neve. Segundo o Climatempo, o estado de São Paulo deve ter muita chuva e queda de temperatura acentuada ao longo da semana.

Hoje, a capital paulista marca 16ºC de mínima e máxima de 26ºC. Amanhã, porém, os termômetros despencam, chegando a 10ºC na terça-feira — até domingo, a máxima não passa dos 20ºC.

O Instituto Nacional de Meteorologia (InMet) informa que os acumulados de chuva vão se concentrar no Norte, Centro-Oeste e Sudeste, onde chove até 50 mm. No Sul também há chuvas, mas em menor volume, não passando dos 20 mm e no Nordeste, o clima deve se manter seco ao longo da semana.