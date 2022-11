Previsão de semana abundante de chuva em Votuporanga

Centro de Meteorologia prevê chuva de terça-feira a sábado para a região de Votuporanga

A semana começa com expectativa de chuva. Novembro é marcado por pancadas fortes de chuva e tempestades localizadas, com ventos fortes, raios e granizo em várias regiões.

Chuvas ocasionais podem ocorrer, como a que passou ontem (19) por Votuporanga. Apesar de rápida, provocou várias quedas de árvores.

O Centro de Meteorologia de Bauru (Ipmet) prevê chuva para Votuporanga a partir da próxima terça-feira (22), com precipitação de 10 mm e ventos de 14km/h. O clima, segundo a previsão, continuará chuvoso até o próximo sábado, com a chuva mais abundante esperada para a quinta, com 31mm.

A previsão é realizada com dados meteorologicos do dia (hoje), ficando sujeita a alteração dependendo das condições climáticas futuras, como correntes de ar, pressão atmosférica, etc.

