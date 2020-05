Preso suspeito que ameaçava assassinar o governador de SP

Em mensagem endereçada à primeira-dama, homem – detido em Santa Cruz de Capibaribe/PE – exigia R$ 5 mi para não matar João Doria (PSDB).

Uma ação em conjunto dos departamentos de Polícia Civil de Pernambuco e da Paraíba resultou na prisão do suspeito de ter feito ameças de morte ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB) por meio de uma mensagem enviada a um dos filhos do casal nas redes sociais, no dia 9 de maio. O homem foi detido em casa, na cidade de Santa Cruz do Capibaribe/PE.

Endereçada à primeira-dama do Estado, a mensagem dizia que o suspeito executaria o governador no dia 16 de maio pelo pagamento de R$ 3 milhões e que, para o cancelamento da ação criminosa, o casal Doria deveria pagar R$ 5 milhões. Ainda segundo o texto, integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, teriam aprovado o assassinato.

Após o recebimento da mensagem ameaçadora, a equipe de advogados de João Doria enviou uma notícia-crime com pedido de investigação urgente da denúncia ao delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Rui Ferraz Fontes, pelo crime de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal.

Ameaça ao governador da Paraíba

O suspeito também era investigado pela polícia paraibana por ter praticado ameaça semelhante contra a família do ex-governador do Estado Ricardo Coutinho (PSB). Na ocasição, o acusado exigia a quantia de R$ 3 milhões para poupar a vida de um dos filhos do político.

Indiciamento

As investigações apontaram que o celular do suspeito foi utilizado na prática da ameaça feita ao governador paulista. A policia também descobriu informações relativas ao dono da conta bancária utilizada para o depósito do valor que seria arrecadado com extorsão.

A namorada do homem preso mora ao lado da residência onde foi conectada a página do Instagram para a prática das extorsões. Para os policiais, os suspeitos estavam “furtando” o sinal de internet do vizinho.

